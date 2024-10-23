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Байден призвал политически заблокировать Трампа

Алена ИвашкивСреда, 23 октября 2024, 06:24
Байден призвал политически заблокировать Трампа
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что республиканец Дональд Трамп является угрозой для демократии и должен быть изолирован "политически". Он призвал демократов в офисе кампании в Нью-Гемпшире к победе на выборах 5 ноября.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Мы должны заблокировать его. Политически заблокируйте его. Заблокируйте его. Вот что мы должны сделать".

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Детали: По словам Байдена, кандидат от республиканцев и бывший президент Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США. "Наша демократия будет под угрозой", если Трамп победит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Трамп, когда баллотировался в президенты в 2016 году, неоднократно председательствовал на митингах, на которых толпы скандировали "посадите ее", имея в виду тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Он не препятствовал им скандировать эти лозунги.

В этом году во время митингов в поддержку Харрис ее толпа иногда скандирует "посадите его", имея в виду Трампа, которого признали виновным в 34 уголовных преступлениях, связанными с сокрытием денег, выплаченных порнозвезде. Ему также предъявлено обвинение в незаконной попытке отменить свой проигрыш на выборах 2020 года.

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Но Харрис прекращает скандирование, говоря, что Министерство юстиции займется этим вопросом, пока она пытается победить Трампа у избирательных урн.

Предыстория:

  • Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп заявил, что ожидает фальсификаций на выборах против себя со стороны демократов и что им это "не сойдет с рук".
  • Как известно, после проигрыша в 2020 году Трамп безосновательно заявлял об "украденных выборах " и убедил в этом многих своих сторонников.
  • Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Раннее голосование на них уже началось, а в некоторых штатах уже в первый день явка стала рекордной.

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БайденТрамп
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