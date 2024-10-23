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ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував близько 70 терористів "Хезболли" у Лівані

Ірина БалачукСереда, 23 жовтня 2024, 07:36
ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував близько 70 терористів Хезболли у Лівані
Фото з сайту idf.il

Армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує свої операції на півдні Лівану і в Секторі Гази – за добу ліквідувала 3 командирів секторів і близько 70 терористів "Хезболли".

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно Армія оборони Ізраїлю: "На півдні Лівану війська ЦАХАЛу продовжують проводити обмежені, локалізовані, цілеспрямовані рейди проти терористичної інфраструктури і бойовиків "Хезболли". За минулу добу війська ліквідували близько 70 терористів в результаті наземних і повітряних ударів. Під час операцій, за підтримки авіації та розвідки, військовослужбовці виявили та ліквідували підземну інфраструктуру терористів та схованки зі зброєю".

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Деталі: Повідомляється, що зокрема, знищили понад 20 терористів "Хезболли", які становили безпосередню загрозу військам ЦАХАЛу.

"У Секторі Гази війська ЦАХАЛу продовжують операції в районі Джабалії, ліквідуючи численних терористів і виявляючи зброю. Війська також затримали десятки терористичних агентів, сприяючи безпечній евакуації тисяч цивільних осіб за визначеними маршрутами", – повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що під час операцій в центральній частині Гази війська ЦАХАЛу виявили кількох озброєних терористів і направили літак на їх ліквідацію.  

ІзраїльЛіванСектор Гази
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