ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал около 70 террористов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила, что продолжает свои операции на юге Ливана и в Секторе Газа – за сутки ликвидировала 3 командиров секторов и около 70 террористов "Хезболлы".

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно Армия обороны Израиля: "На юге Ливана войска ЦАХАЛа продолжают проводить ограниченные, локализованные, целенаправленные рейды против террористической инфраструктуры и боевиков "Хезболлы". За минувшие сутки войска ликвидировали около 70 террористов в результате наземных и воздушных ударов. Во время операций, при поддержке авиации и разведки, военнослужащие обнаружили и ликвидировали подземную инфраструктуру террористов и тайники с оружием".

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Детали: Сообщается, что в частности, уничтожили более 20 террористов "Хезболлы", которые представляли непосредственную угрозу войскам ЦАХАЛа.

"В Секторе Газа войска ЦАХАЛа продолжают операции в районе Джабалии, ликвидируя многочисленных террористов и обнаруживая оружие. Войска также задержали десятки террористических агентов, способствуя безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц по определенным маршрутам", – сообщили в Армии обороны Израиля.

Отмечается, что во время операций в центральной части Газы войска ЦАХАЛа обнаружили нескольких вооруженных террористов и направили самолет на их ликвидацию.