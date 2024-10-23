ЗСУ за добу знешкодили 1 460 окупантів і 51 артилерійську систему росіян

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 460 окупантів, знищили 51 артилерійську систему, 30 ББМ і 9 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 683 040 (+1 460) осіб,

танків – 9 088 (+9) од,

бойових броньованих машин – 18 229 (+30) од,

артилерійських систем – 19 674 (+51) од,

РСЗВ – 1 234 (+0) од,

засобів ППО – 981 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,

крилатих ракет – 2 625 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,

спеціальної техніки – 3 509 (+10) од.

Дані уточнюються.