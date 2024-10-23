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ЗСУ за добу знешкодили 1 460 окупантів і 51 артилерійську систему росіян

Ірина БалачукСереда, 23 жовтня 2024, 07:54
ЗСУ за добу знешкодили 1 460 окупантів і 51 артилерійську систему росіян
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 460 окупантів, знищили 51 артилерійську систему, 30 ББМ і 9 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:   

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  • особового складу – близько 683 040 (+1 460) осіб,
  • танків – 9 088 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 18 229 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19 674 (+51) од,
  • РСЗВ – 1 234 (+0) од,
  • засобів ППО – 981 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,
  • крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,
  • спеціальної техніки – 3 509 (+10) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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