ЗСУ за добу знешкодили 1 460 окупантів і 51 артилерійську систему росіян
Середа, 23 жовтня 2024, 07:54
Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 460 окупантів, знищили 51 артилерійську систему, 30 ББМ і 9 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 683 040 (+1 460) осіб,
- танків – 9 088 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 18 229 (+30) од,
- артилерійських систем – 19 674 (+51) од,
- РСЗВ – 1 234 (+0) од,
- засобів ППО – 981 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85) од,
- крилатих ракет – 2 625 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106) од,
- спеціальної техніки – 3 509 (+10) од.
Дані уточнюються.