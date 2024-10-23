ВСУ за сутки обезвредили 1 460 оккупантов и 51 артиллерийскую систему россиян
Среда, 23 октября 2024, 07:54
Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 460 оккупантов, уничтожили 51 артиллерийскую систему, 30 ББМ и 9 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 683 040 (+1 460) человек,
- танков – 9 088 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 18 229 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 19 674 (+51) ед,
- РСЗО – 1 234 (+0) ед,
- средств ПВО – 981 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 489 (+85) ед,
- крылатых ракет – 2 625 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 217 (+106) ед,
- специальной техники – 3 509 (+10) ед.
Данные уточняются.