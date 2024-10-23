Росіяни убили 3 мирних жителів на Донеччині

Троє мирних мешканців Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів 22 жовтня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова очільника області: "За 22 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: У Донецькій обласній прокуратурі додали, що окупанти скинули на приватний сектор с. Олександро-Калинове Іллінівської СВА авіабомбу КАБ-250. Це сталося о 22:35 22 жовтня.

"Засіб ураження поцілив по житловій забудові, внаслідок чого під завалами домоволодіння опинилась ціла родина. Мати 87 років та її 55-річна донька загинули, а батько 87 років отримав осколкове поранення. Мінно-вибухову травму і перелом кісток дістала 66-річна жінка", – повідомили у прокуратурі.

Фото ДСНС

Також внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі й газопровід.

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Фото ДСНС

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили 2 831 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 6 329.

Філашкін наголосив, що ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.