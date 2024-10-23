Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни убили 3 мирних жителів на Донеччині

Ірина БалачукСереда, 23 жовтня 2024, 08:36
Росіяни убили 3 мирних жителів на Донеччині
Фото з Telegram Донецької обласної прокуратури

Троє мирних мешканців Донецької області загинули внаслідок російських обстрілів 22 жовтня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова очільника області: "За 22 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення".

Реклама:

Деталі: У Донецькій обласній прокуратурі додали, що окупанти скинули на приватний сектор с. Олександро-Калинове Іллінівської СВА авіабомбу КАБ-250. Це сталося о 22:35 22 жовтня.

"Засіб ураження поцілив по житловій забудові, внаслідок чого під завалами домоволодіння опинилась ціла родина. Мати 87 років та її 55-річна донька загинули, а батько 87 років отримав осколкове поранення. Мінно-вибухову травму і перелом кісток дістала 66-річна жінка", – повідомили у прокуратурі. 

 
Фото ДСНС

Також внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі й газопровід. 

РЕКЛАМА:
 
Фото ДСНС

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти убили 2 831 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 6 329. 

Філашкін наголосив, що ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ОБСЄ опублікували висновки щодо порушень на виборах у Грузії

Зеленський: Україна досі чекає на винищувачі МіГ-29 від Польщі

Зеленський повідомив, що Україна і Угорщина готують двосторонній документ

В Україні відповіли Єврокомісії, що не закриють телемарафон до кінця війни

Зеленський звільнив генпрокурора Костіна

Трамп перевдягнувся у працівника сміттєвоза, щоб розкритикувати слова Байдена

Усі новини...
Донецька область
Нацгвардійці відбили 13 штурмів біля Селидового: поклали три роти вояк РФ
На Покровському напрямку відбулося 26 боїв, майже половина з них – біля Селидового
У 24 ОМБр спростували своє повідомлення про вклинення росіян в лінію оборони біля Часового Яру
Останні новини
16:08
В Україні оцифрували кіноплівки архіву Національної кінематеки України
15:57
На Закарпатті запрацюють нові пункти пропуску через кордон
15:55
LinkedIn отримає асистента на базі ШІ, який зможе підбирати працівників
15:53
Росія вимагає від Google штраф з 33 нулями: у всьому світі немає стільки грошей – CNN
15:46
БоксЛомаченко хоче продати свій будинок в Каліфорнії і бачить своє майбутнє в Україні – інсайдер
15:40
Зеленський підписав закон про угоди зі слідством
15:37
Користувався безпорадністю: чоловік із Сумщини отримав довічне за сексуальне насилля над доньками
15:35
НБУ покращив прогноз по міжнародних резервах України
15:30
Орбан зателефонував Трампу і побажав йому удачі на виборах
15:19
Великі знижки на пальне показали скільки на літрі дизелю та бензину заробляють АЗС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: