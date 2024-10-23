Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области

Трое мирных жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов 22 октября.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратура в Telegram

Прямая речь главы области: "За 22 октября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Александро-Калиновом и 1 в Резниковке. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: В Донецкой областной прокуратуре добавили, что оккупанты сбросили на частный сектор с. Александро-Калиново Ильиновской СВА авиабомбу КАБ-250. Это произошло в 22:35 22 октября.

"Средство поражения попало по жилой застройке, в результате чего под завалами домовладения оказалась целая семья. Мать 87 лет и ее 55-летняя дочь погибли, а отец 87 лет получил осколочное ранение. Минно-взрывную травму и перелом костей получила 66-летняя женщина", – сообщили в прокуратуре.

Фото ГСЧС

Также в результате атаки повреждены частные дома, автомобили и газопровод.

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Фото ГСЧС

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 2 831 мирного жителя Донецкой области и ранили еще 6 329.

Филашкин отметил, что эти данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе.