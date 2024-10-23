Сили ППО збили 57 БпЛА над Україною, 15 зникли з радарів, до 9 залишаються у повітрі

У ніч на 23 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну 81 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу з яких 57 було збито силами протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

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Також окупанти атакували Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено.

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В повітряному просторі України досі лишається до 9-ти ворожих БпЛА. Бойова робота триває.