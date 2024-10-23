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Силы ПВО сбили 57 БпЛА над Украиной, 15 исчезли с радаров, до 9 остаются в воздухе

Иван ДьяконовСреда, 23 октября 2024, 09:17
Силы ПВО сбили 57 БпЛА над Украиной, 15 исчезли с радаров, до 9 остаются в воздухе
Фото: Воздушные силы

В ночь на 23 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из которых 57 были сбиты силами противовоздушной обороны.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

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Также оккупанты атаковали Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отбивает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряно. 

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В воздушном пространстве Украины до сих пор остается до 9-ти вражеских БпЛА. Боевая работа продолжается.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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