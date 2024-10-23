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Білл Гейтс міг таємно пожертвувати на кампанію Гарріс $50 млн – NYT

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 23 жовтня 2024, 09:58
Білл Гейтс міг таємно пожертвувати на кампанію Гарріс $50 млн – NYT
Білл Гейтс, фото: Getty Images

Газета The New York Times із посиланням на слова проінформованих співрозмовників написала, що американський мільярдер та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс міг пожертвувати на передвиборчу президентську кампанію кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс $50 млн доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NYT

Деталі: Як пише газета, така пожертва мала залишитися в таємниці, позаяк публічно Гейтс не підтримав Гарріс.

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Співрозмовник журналістів зазначив, що американський мільярдер занепокоєний тим, яким може бути друге президентство республіканця Дональда Трампа.

За словами співрозмовників, найбільше його турбує потенційне скорочення програм планування сім'ї та глобальної охорони здоров'я в разі обрання Трампа. 

Водночас, як пишуть журналісти, Гейтс наголосив, що готовий співпрацювати з обома кандидатами.

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Як зазначає газета, у відповідь на повідомлення про грошову підтримку кампанії Гарріс Гейтс лише підкреслив свою двопартійність та заявив, що "ці вибори відрізняються". 

Про грошову підтримку кампанії чинної віцепрезидентки, як передають журналісти, він нічого не сказав.

"Я підтримую кандидатів, які демонструють чітку прихильність до поліпшення охорони здоров'я, зниження рівня бідності та боротьби зі зміною клімату в США і в усьому світі. Я маю довгу історію співпраці з лідерами різних політичних сил, але ці вибори відрізняються від інших, вони мають безпрецедентне значення для американців і найбільш вразливих верств населення в усьому світі", – сказав американський мільярдер.

Журналісти нагадали, що у 2019 році Гейтс заявляв, що не планує брати участі у великих політичних пожертвах. 

"Іноді це може здаватися спокусливим, і є інші люди, які так роблять, але я просто не хочу хапатися за цей гігантський мегафон", – стверджував він.

Передісторія:

  • Американський мільярдер Ілон Маск, який підтримує Трампа, оголосив, що платитиме до $1 млн на день випадковій людині з Пенсильванії серед тих, хто підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.
  • Петиція суперкомітету Маска на підтримку Трампа просить підписантів підтримати свободу слова і право на носіння зброї. Він вже оголосив перших переможців розіграшу у суботу і неділю. 
  • Після таких заяв у США закликали перевірити відповідність закону анонсованих Маском розіграшів $1 млн у Пенсильванії.
  • З липня Маск особисто пожертвував щонайменше $75 млн на підтримку переобрання Трампа.
  • У вересні Трамп сказав, що влаштує Маска в Білий дім у разі своєї перемоги.

вибориСША
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