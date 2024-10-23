Билл Гейтс мог тайно пожертвовать на кампанию Харрис $50 млн - NYT

Газета The New York Times со ссылкой на слова информированных собеседников написала, что американский миллиардер и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс мог пожертвовать на предвыборную президентскую кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис $50 млн долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NYT

Детали: Как пишет газета, такое пожертвование должно было остаться в тайне, поскольку публично Гейтс не поддержал Харрис.

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Собеседник журналистов отметил, что американский миллиардер обеспокоен тем, каким может быть второе президентство республиканца Дональда Трампа.

По словам собеседников, больше всего его беспокоит потенциальное сокращение программ планирования семьи и глобального здравоохранения в случае избрания Трампа.

В то же время, как пишут журналисты, Гейтс подчеркнул, что готов сотрудничать с обоими кандидатами.

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Как отмечает газета, в ответ на сообщение о денежной поддержке кампании Харрис Гейтс лишь подчеркнул свою двухпартийность и заявил, что "эти выборы отличаются".

О денежной поддержке кампании действующего вице-президента, как передают журналисты, он ничего не сказал.

"Я поддерживаю кандидатов, которые демонстрируют четкую приверженность улучшению здравоохранения, снижению уровня бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире. У меня долгая история сотрудничества с лидерами различных политических сил, но эти выборы отличаются от других, они имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых слоев населения во всем мире", – сказал американский миллиардер.

Журналисты напомнили, что в 2019 году Гейтс заявлял, что не планирует участвовать в крупных политических пожертвованиях.

"Иногда это может казаться соблазнительным, и есть другие люди, которые так делают, но я просто не хочу хвататься за этот гигантский мегафон", – утверждал он.

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