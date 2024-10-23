Росіяни атакували Черкащину: пошкоджені автовокзал, підприємство, будинок і автівки

Уночі 23 жовтня російські війська атакували Черкаську область дронами, внаслідок чого пошкоджені автовокзал та приватне підприємство у Черкасах, а також житловий будинок, гараж і автомобілі в області.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова очільника області: "З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання".

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Деталі: За словами Табурця, у Черкаському районі загарбники цілили по об'єктах інфраструктури.

Фото з Telegram Ігоря Табурця

"Завдані збитки встановлюємо. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки", – повідомив голова ОВА.

Фото з Telegram Ігоря Табурця

У Золотоніському районі уламки російського дрона пошкодили дах приватного будинку, а в Уманському – приватний гараж і кілька авто.



За словами Табурця, минулося без постраждалих, обстеження території триває.

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