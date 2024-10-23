Россияне атаковали Черкасскую область: повреждены автовокзал, предприятие, дом и машины

Ночью 23 октября российские войска атаковали Черкасскую область дронами, в результате чего повреждены автовокзал и частное предприятие в Черкассах, а также жилой дом, гараж и автомобили в области.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь главы области: "С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия уничтожено 6 ударных БпЛА. Однако есть и попадания".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

Детали: По словам Табурца, в Черкасском районе захватчики целились по объектам инфраструктуры.

"Нанесенный ущерб устанавливаем. В частности, повреждено здание гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобили", – сообщил глава ОВА.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ ТАБУРЦА

В Золотоношском районе обломки российского дрона повредили крышу частного дома, а в Уманском – частный гараж и несколько авто.

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По словам Табурца, обошлось без пострадавших, обследование территории продолжается.

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