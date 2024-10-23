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Нацгвардійці відбили 13 штурмів біля Селидового: поклали три роти вояк РФ

Валентина РоманенкоСереда, 23 жовтня 2024, 12:25
Нацгвардійці відбили 13 штурмів біля Селидового: поклали три роти вояк РФ
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Росіяни намагаються продовжувати активні штурмові дії на Покровському напрямку, за добу 22 жовтня бійці Нацгвардії відбили 13 спроб штурмів ворога у районі Селидового на Донеччині.

Джерело: пресслужба НГУ, речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук у коментарі "Українській правді"

Дослівно НГУ: "Цієї доби в районі відповідальності підрозділів Національної гвардії противник провів 13 спроб штурмів. При цьому активно застосовуючи піхоту.

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Наші підрозділи ці атаки відбили, завдавши ворогу суттєвих втрат: 307 осіб (157 з них - безповоротні втрати противника)".

Деталі: Зазначається, що вйськовослужбовці Національної гвардії активно ведуть контрбатарейну боротьбу, досить прицільно застосовують дрони, завдають ураження техніці та логістиці противника.

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Як пояснює речник НГУ Руслан Музичук, на Покровському напрямку останні кілька днів ворог почав активніше застосовувати артилерію на подавлення позицій по всій ширині фронту, в тому числі в районі Селидового.

За добу 22 жовтня по східних напрямках противник завдав 559 обстрілів з артилерії та РСЗВ по позиціях, де виконують завдання бригади та підрозділи Нацгвардії. Для порівняння, навесні ця кількість була біля 200, додає офіцер.

Під прикриттям вогню артилерії противник намагається проводити штурмові дії одразу з трьох напрямків, найбільше концентрує зусилля південніше Селидового та з напрямку н.п. Цукурине.

За словами Музичука, також спостерігаються спроби накопичувати піхоту у місцях скупчення, для забезпечення подальшого  висування піхотних груп чисельністю 5-7 військових без підтримки броньованої техніки, з інтервалом 20-30 хвилин. З цією метою противник використовує для прикриття лісосмуги та географічні особливості місцевості.

Пряма мова: "Цієї доби росіяни атакували Селидове 13 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Гвардійці знищили 307 окупантів, відбиваючи ці атаки (157 з них – безповоротні втрати ворога, решта – санітарні). Це фактично 3 роти.

Також гвардійці по лінії фронту знищили за минулу добу: 1 танк, 4 одиниці бронетехніки, 8 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК; 2 станції РЕБ.

За останні тижні ворог значно посилив присутність засобів РЕБ, що ускладнює роботу аеророзвідників.  Але наші оператори БПЛА знаходять рішення для ефективного застосування дронів".

Донецька областьвійнаНацгвардія
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