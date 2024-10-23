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Нацгвардейцы отбили 13 штурмов возле Селидово: положили три роты вояк РФ

Валентина РоманенкоСреда, 23 октября 2024, 12:25
Нацгвардейцы отбили 13 штурмов возле Селидово: положили три роты вояк РФ
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Россияне пытаются продолжать активные штурмовые действия на Покровском направлении, за сутки 22 октября бойцы Нацгвардии отбили 13 попыток штурмов врага в районе Селидово Донецкой области.

Источник: пресс-служба НГУ, спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"

Дословно НГУ: "За эти сутки в районе ответственности подразделений Национальной гвардии противник провел 13 попыток штурмов. При этом активно применяя пехоту.

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Наши подразделения эти атаки отбили, нанеся врагу существенные потери: 307 человек (157 из них - безвозвратные потери противника)".

Детали: Отмечается, что военнослужащие Национальной гвардии активно ведут контрбатарейную борьбу, достаточно прицельно применяют дроны, наносят поражение технике и логистике противника.

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Как объясняет спикер НГУ Руслан Музычук, на Покровском направлении последние несколько дней враг начал активнее применять артиллерию на подавление позиций по всей ширине фронта, в том числе в районе Селидово.

За сутки 22 октября по восточным направлениям противник нанес 559 обстрелов из артиллерии и РСЗО по позициям, где выполняют задачи бригады и подразделения Нацгвардии. Для сравнения, весной это количество было около 200, добавляет офицер.

Под прикрытием огня артиллерии противник пытается проводить штурмовые действия сразу с трех направлений, больше всего концентрирует усилия южнее Селидово и с направления н.п. Цукурино.

По словам Музычука, также наблюдаются попытки накапливать пехоту в местах скопления, для обеспечения дальнейшего выдвижения пехотных групп численностью 5-7 военных без поддержки бронированной техники, с интервалом 20-30 минут. С этой целью противник использует для прикрытия лесополосы и географические особенности местности.

Прямая речь: "За эти сутки россияне атаковали Селидово 13 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 307 оккупантов, отражая эти атаки (157 из них - безвозвратные потери врага, остальные - санитарные). Это фактически 3 роты.

Также гвардейцы по линии фронта уничтожили за минувшие сутки: 1 танк, 4 единицы бронетехники, 8 единиц автомобильной техники, 2 склада БК; 2 станции РЭБ.

За последние недели враг значительно усилил присутствие средств РЭБ, что затрудняет работу аэроразведчиков. Но наши операторы БПЛА находят решения для эффективного применения дронов".

Донецкая областьвойнаНацгвардия
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