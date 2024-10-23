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Окупанти обстріляли Нікополь: 3 поранених, пошкоджені будинки, магазини і авто

Ірина БалачукСереда, 23 жовтня 2024, 12:32
Окупанти обстріляли Нікополь: 3 поранених, пошкоджені будинки, магазини і авто
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Троє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Нікополя 23 жовтня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Три людини постраждали у Нікополі, який агресор обстріляв з артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік. А ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості". 

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фото з Telegram Сергія ЛИсака
 
фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: За словами Лисака, у місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та автомобілі. 

 
фото з Telegram Сергія ЛИсака
 
фото з Telegram Сергія ЛИсака

НікопольДніпропетровська областьвійна
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