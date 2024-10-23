Окупанти обстріляли Нікополь: 3 поранених, пошкоджені будинки, магазини і авто
Середа, 23 жовтня 2024, 12:32
Троє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Нікополя 23 жовтня.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова очільника області: "Три людини постраждали у Нікополі, який агресор обстріляв з артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік. А ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості".
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Деталі: За словами Лисака, у місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та автомобілі.