Окупанти обстріляли Нікополь: 3 поранених, пошкоджені будинки, магазини і авто

Троє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Нікополя 23 жовтня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Три людини постраждали у Нікополі, який агресор обстріляв з артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік. А ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості".

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фото з Telegram Сергія ЛИсака

фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: За словами Лисака, у місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та автомобілі.

фото з Telegram Сергія ЛИсака