Оккупанты обстреляли Никополь: 3 раненых, повреждены дома, магазины и авто
Среда, 23 октября 2024, 12:32
Три человека получили ранения в результате обстрела Никополя 23 октября.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии. Осколочные ранения получили 36-летний мужчина. А еще женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести".
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Детали: По словам Лысака, в городе повреждены полтора десятка магазинов, многоэтажки и автомобили.