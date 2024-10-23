Оккупанты обстреляли Никополь: 3 раненых, повреждены дома, магазины и авто

Три человека получили ранения в результате обстрела Никополя 23 октября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии. Осколочные ранения получили 36-летний мужчина. А еще женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, в городе повреждены полтора десятка магазинов, многоэтажки и автомобили.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА