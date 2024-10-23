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Оккупанты обстреляли Никополь: 3 раненых, повреждены дома, магазины и авто

Ирина БалачукСреда, 23 октября 2024, 12:32
Оккупанты обстреляли Никополь: 3 раненых, повреждены дома, магазины и авто
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Три человека получили ранения в результате обстрела Никополя 23 октября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии. Осколочные ранения получили 36-летний мужчина. А еще женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, в городе повреждены полтора десятка магазинов, многоэтажки и автомобили.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

НикопольДнепропетровская областьвойна
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