ЗМІ дізнались, коли Франція може передати Україні перші три літаки Mirage

Французькі журналісти неофіційно дізналися, що до першої партії винищувачів Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три літальні апарати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання La Tribune

Деталі: ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляють, що перша партія Mirage для України складатиметься з трьох літаків і їх планують передати "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень). До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.

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Літаки будуть озброєні крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow і французькими керованими авіабомбами "повітря-земля" AASM.

У Міноборони Франції не стали коментувати цю інформацію.

Що передувало: Раніше міністр оборони Себастьєн Лекорню казав, що поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

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Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні розповідав, що з партнерами ведуться перемовини також щодо шведських Saab JAS-39 Gripen і німецько-британських Eurofighter Typhoon.