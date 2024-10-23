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СМИ узнали, когда Франция может передать Украине первые три самолета Mirage

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 23 октября 2024, 12:54
СМИ узнали, когда Франция может передать Украине первые три самолета Mirage
Dassault Mirage 2000. фото из Википедии

Французские журналисты неофициально узнали, что в первую партию истребителей Mirage 2000-5, которые Франция планирует предоставить Украине, войдут три летательных аппарата.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание La Tribune

Детали: СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что первая партия Mirage для Украины будет состоять из трех самолетов и их планируют передать "в первом триместре" 2025 года (январь-апрель). К тому времени должны завершить подготовку аппаратов и обучение пилотов и механиков.

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Самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами "воздух-земля" AASM.

В Минобороны Франции не стали комментировать эту информацию.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Себастьен Лекорню говорил, что поставка истребителей Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре рассказывал, что с партнерами ведутся переговоры также по шведским Saab JAS-39 Gripen и немецко-британским Eurofighter Typhoon.

истребителиФранцияпомощь Украиневойна
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