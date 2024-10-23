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Міноборони дозволило ЗСУ використовувати безпілотний комплекс "Тарган"

Альона Мазуренко Середа, 23 жовтня 2024, 13:16
Міноборони дозволило ЗСУ використовувати безпілотний комплекс Тарган
фото: Міноборони

Міністерство оборони дозволило використовувати у підрозділах сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

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Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.

Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань".

Деталі: Відзначається, що "Тарган" допоможе перевозити важкі вантажі.

Міноборони
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