Міноборони дозволило ЗСУ використовувати безпілотний комплекс "Тарган"
Середа, 23 жовтня 2024, 13:16
Міністерство оборони дозволило використовувати у підрозділах сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.
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Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.
Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань".
Деталі: Відзначається, що "Тарган" допоможе перевозити важкі вантажі.