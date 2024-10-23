Минобороны разрешило ВСУ использовать беспилотный комплекс "Тарган"

Министерство обороны разрешило использовать в подразделениях сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", разработанный украинскими инженерами.

Источник: Минобороны

Дословно: "Тарган" имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

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В то же время сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей способен транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.

Бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние".

Детали: Отмечается, что "Тарган" поможет перевозить тяжелые грузы.