Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны разрешило ВСУ использовать беспилотный комплекс "Тарган"

Алена МазуренкоСреда, 23 октября 2024, 13:16
Минобороны разрешило ВСУ использовать беспилотный комплекс Тарган
фото: Минобороны

Министерство обороны разрешило использовать в подразделениях сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", разработанный украинскими инженерами.

Источник: Минобороны

Дословно: "Тарган" имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

Реклама:

В то же время сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей способен транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение.

Бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние".

Детали: Отмечается, что "Тарган" поможет перевозить тяжелые грузы.

Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету

В Конгрессе призывают США и НАТО рассмотреть возможность атаки на силы КНДР в Украине

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Все новости...
Минобороны
Минобороны допустило к эксплуатации украинский багги "Варан"
Украина может снять запрет на экспорт вооружения – Умеров
За все время в центры рекрутинга обратилось 20 954 человек – Минобороны
Последние новости
10:34
фото"Афанасий" на службе ФСБ: бывший депутат "регионал" наводил удары на Сумщину
10:07
баскетболЕвролига: "Реал" проиграл "Маккаби", "Олимпиакос" разгромил "Барселону"
09:59
Пальмовое масло выросло в цене до двухлетнего максимума: причины
09:58
"Пазл" из двух эпох: в Бельгии раскрыли поразившую ученых тайну скелета
09:44
Опрос: 54% немцев поддерживает идею досрочных парламентских выборов
09:20
Олег Сенцов: Мы остаемся маленькой советской армией, которая воюет против большой советской армии
09:18
Трамп подал в суд на телеканал из-за "предвзятого" редактирования интервью Харрис
09:02
Нефть резко подскочила в цене на фоне сообщений о подготовке Ираном удара по Израилю
08:43
Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету
08:37
Генштаб: оккупанты за сутки совершили 170 атак на позиции Сил обороны Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: