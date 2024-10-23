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До кінця тижня в Україні буде тепло і сухо

Ірина БалачукСереда, 23 жовтня 2024, 13:53
До кінця тижня в Україні буде тепло і сухо
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні збережеться тепла і суха погода, лише вдень 25 жовтня та вночі 26 жовтня у східних областях невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 24 жовтня в Україні без опадів, вночі 1-9° тепла, у Карпатах до 2° морозу, вдень від 12-14° тепла півночі, заході і сході, до +15-17° на півдні. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вранці на заході країни туман.

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У Києві в четвер без опадів, вночі +4-6°, вдень до +13°, вітер північно-західний, 3-8 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

25 жовтня без опалів, лише на сході місцями невеликі дощі. Температура повітря від 0 до +5°, в західних областях місцями 0-2° морозу, вдень в Україні 9-15° тепла. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вранці у західних областях туман.

У столиці у п’ятницю без опадів, вночі +4-6°, вдень до +13°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

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скриншот з meteo.gov.ua

26 жовтня вночі у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, температура вночі від 0 до +6°,  в західних областях і на північному сході країни місцями 0-2° морозу, вдень в Україні 9-14° тепла. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Вночі та вранці у більшості областей місцями туман.

У Києві в суботу без опадів, вночі +4-6°, вдень до +13°, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

 
скриншот з meteo.gov.ua

погода
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