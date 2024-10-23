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До конца недели в Украине будет тепло и сухо

Ирина БалачукСреда, 23 октября 2024, 13:53
До конца недели в Украине будет тепло и сухо
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, лишь днем 25 октября и ночью 26 октября в восточных областях небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 24 октября в Украине без осадков, ночью 1-9° тепла, в Карпатах до 2° мороза, днем от 12-14° тепла севере, западе и востоке, до +15-17° на юге. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и утром на западе страны туман.

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В Киеве в четверг без осадков, ночью +4-6°, днем до +13°, ветер северо-западный, 3-8 м/с. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

25 октября без осадков, лишь на востоке местами небольшие дожди. Температура воздуха от 0 до +5°, в западных областях местами 0-2° мороза, днем в Украине 9-15° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и утром в западных областях туман.

В столице в пятницу без осадков, ночью +4-6°, днем до +13°, ветер северо-западный, 3-8 м/с. 

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скриншот с meteo.gov.ua

26 октября ночью в восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью от 0 до +6°, в западных областях и на северо-востоке страны местами 0-2° мороза, днем в Украине 9-14° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью и утром в большинстве областей местами туман.

В Киеве в субботу без осадков, ночью +4-6°, днем до +13°, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

 

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