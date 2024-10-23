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Остін: Пентагон вже має докази перекидання солдатів КНДР в Росію

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 23 жовтня 2024, 14:00
Остін: Пентагон вже має докази перекидання солдатів КНДР в Росію
Ллойд Остін, фолто: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у середу в Римі, що у Пентагона вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо, у цьому доведеться розбиратись.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і "ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії".

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Пряма мова Остіна: "Що саме вони роблять, залишилося з'ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися".

Більше деталей: Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Передісторія:

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  • Буквально днями, перебуваючи в Неаполі в суботу, глава Пентагону заявляв, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.
  • У понеділок Остін відвідав Київ, і через два дні після візиту заявив про докази перебування військових КНДР в Росіі.
  • У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі. 

КНДРСШАРосія
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