Остін: Пентагон вже має докази перекидання солдатів КНДР в Росію

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у середу в Римі, що у Пентагона вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо, у цьому доведеться розбиратись.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і "ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії".

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Пряма мова Остіна: "Що саме вони роблять, залишилося з'ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися".

Більше деталей: Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.

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