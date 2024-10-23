Остін: Пентагон вже має докази перекидання солдатів КНДР в Росію
Середа, 23 жовтня 2024, 14:00
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у середу в Римі, що у Пентагона вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо, у цьому доведеться розбиратись.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За словами глави Пентагону, аналітики відомства продовжують вивчати це питання, і "ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії".
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Пряма мова Остіна: "Що саме вони роблять, залишилося з'ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися".
Більше деталей: Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.
Передісторія:
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- Буквально днями, перебуваючи в Неаполі в суботу, глава Пентагону заявляв, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.
- У понеділок Остін відвідав Київ, і через два дні після візиту заявив про докази перебування військових КНДР в Росіі.
- У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.