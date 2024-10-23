Остин: Пентагон уже имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию
Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам в среду в Риме, что у Пентагона уже есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают - пока неизвестно, в этом придется разбираться.
Источник: "Европейская правда"
Детали: По словам главы Пентагона, аналитики ведомства продолжают изучать этот вопрос, и "мы видим доказательства того, что войска КНДР перешли (на территорию) России".
Прямая речь Остина: "Что именно они делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться".
Больше деталей: Он отметил, что если намерением военных КНДР является участие в войне России против Украины, то это "очень-очень серьезный вопрос", который будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Предыстория:
- Буквально на днях, находясь в Неаполе в субботу, глава Пентагона заявлял, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.
- В понедельник Остин посетил Киев, и через два дня после визита заявил о доказательствах пребывания военных КНДР в России.
- В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.