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Орбан порівняв ЄС з комуністичним режимом у промові до річниці революції

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 14:05
Орбан порівняв ЄС з комуністичним режимом у промові до річниці революції
Орбан. фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого виступу до річниці Угорської революції провів паралелі між комуністичним режимом, із яким угорці боролись у 1956 році, та Європейським Союзом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: За його словами, нині тиск з боку Брюсселя на Угорщину зростає. 

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Віктор Орбан виступає з ворожою до ЄС промовою. ФОТО: TELEX

"Для нас урок 56-го року полягає в тому, що ми повинні боротися тільки за одне – за Угорщину і угорську свободу", – сказав він.

За словами Орбана, незалежна політика Угорщини є неприйнятною для Брюсселя. Саме тому Брюссель нібито хоче позбутися національного уряду Угорщини і нав'язати їй свій "маріонетковий уряд".

Угорський прем'єр додав, що зараз питання полягає в тому, "чи будемо ми підкорятися волі Брюсселя, чи відповімо так, як угорці в 1956 році". Орбан додав, що угорці вже "сто разів довели", що не бояться шантажу з боку сильних світу цього.

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"Ми знаємо, що вони хочуть віддати наших дітей на поталу гендерним активістам", – заявив також Віктор Орбан. 

Він наголосив, що в 1956 році серед угорців була єдність і воля, але не вистачало необхідної сили. Нині ж є сильні національна єдність і воля, які супроводжуються силою. "Ми не допустимо, щоб Угорщину знову зробили маріонетковою державою, васалом Брюсселя. Їм це не вдасться, ми, угорці, зробимо це знову", – підсумував він.

Тим часом угорська опозиційна партія вперше з 2010 року обігнала партію "Фідес" Віктора Орбана серед виборців, які визначилися з вибором. Це новостворена партія "Тиса", чийого лідера Петера Мадяра Орбан публічно називає ставлеником Брюсселя.

На червневих виборах до Європейського "Тиса" отримала майже 30% голосів і сім місць, трохи поступившись "Фідес".

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.

УгорщинаОрбанЄС
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