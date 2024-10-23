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Орбан сравнил ЕС с коммунистическим режимом в речи к годовщине революции

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 23 октября 2024, 14:05
Орбан сравнил ЕС с коммунистическим режимом в речи к годовщине революции
Орбан. фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления к годовщине Венгерской революции провел параллели между коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году, и Европейским Союзом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: По его словам, сейчас давление со стороны Брюсселя на Венгрию растет.

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Виктор Орбан выступает с враждебной к ЕС речью. ФОТО: TELEX

"Для нас урок 56-го года заключается в том, что мы должны бороться только за одно – за Венгрию и венгерскую свободу", – сказал он.

По словам Орбана, независимая политика Венгрии неприемлема для Брюсселя. Именно поэтому Брюссель якобы хочет избавиться от национального правительства Венгрии и навязать ей свое "марионеточное правительство".

Венгерский премьер добавил, что сейчас вопрос заключается в том, "будем ли мы подчиняться воле Брюсселя, или ответим так, как венгры в 1956 году". Орбан добавил, что венгры уже "сто раз доказали", что не боятся шантажа со стороны сильных мира сего.

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"Мы знаем, что они хотят отдать наших детей на растерзание гендерным активистам", – заявил также Виктор Орбан.

Он отметил, что в 1956 году среди венгров было единство и воля, но не хватало необходимой силы. Сейчас же есть сильные национальное единство и воля, которые сопровождаются силой. "Мы не допустим, чтобы Венгрию снова сделали марионеточным государством, вассалом Брюсселя. Им это не удастся, мы, венгры, сделаем это снова", – подытожил он.

Между тем венгерская оппозиционная партия впервые с 2010 года обогнала партию "Фидес" Виктора Орбана среди избирателей, которые определились с выбором. Это новосозданная партия "Тиса", чьего лидера Петера Мадяра Орбан публично называет ставленником Брюсселя.

На июньских выборах в Европейский "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, немного уступив "Фидес".

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.

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