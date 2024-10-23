Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ з дронів атакувала зупинку в Херсоні й Херсонщину: шестеро людей постраждали

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 14:23
Армія РФ з дронів атакувала зупинку в Херсоні й Херсонщину: шестеро людей постраждали
Ілюстративне фото: Getty Images

23 жовтня окупанти вдарили по Інженерному, атакували з безпілотника Білозерку, авто в у Томиній Балці Херсонської області та вдарили по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона, у результаті чого постраждали 19-річна дівчина, жінки 59, 64 та 48 років, а також 64-річний та 46-річний чоловіки.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 11:00 російські війська вдарили по Інженерному. Через ворожий обстріл 19-річна дівчина, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя".

Реклама:

Деталі: Згодом в ОВА написали, що армія РФ скинула вибухівку з дрона в Білозерці через що постраждали двоє людей. У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення.

Оновлено: О 14:33 Херсонська обласна адміністрація повідомила про це одну поранену внаслідок скидання вибухівки з дрона в Білозерці. Зазначається, що постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї – вибухова травма, уламкові пораненнями голови та руки. 

РЕКЛАМА:

Також загарбники з безпілотника атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги. 

Крім того, росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг.

Херсонська областьобстрілбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

відеоУ Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині семеро осіб поранені та одна загибла через російські атаки
Росіяни вбили чоловіка в Білозерці на Херсонщині
Ще дев’ятьох цивільних поранено лише на Херсонщині
Останні новини
23:50
У прокат вийшов фільм "БожеВільні" про радянську каральну психіатрію: чому його варто переглянути
23:41
фотоЗагарбники вдарили ракетами по пожежній частині в Одесі: постраждали два рятувальники
23:20
Глава Європейської ради виступив проти бойкоту угорського головування в ЄС
23:16
Комісування з військової служби: як звільнитися за станом здоров’я і випадково не "піти" в СЗЧ
22:49
Стефанішина: Україна готує дорожні карти за главами переговорів про вступ із ЄС
22:31
відеоЕксглава МЗС: Україна змушена буде тиснути на Молдову у разі перемоги Стояногло
22:18
Новини 31 жовтня: Рада прийняла Бюджет-2025 у першому читанні, інфляція пришвидшилась
22:00
фотоРосіяни вдарили безпілотниками по Полтавщині: 2 людей дістали з палаючого будинку
21:57
оновленоОкупанти влучили КАБами по підприємству в Дергачах та околиці Харкова: постраждали 5 людей
21:35
У Пентагоні анонсували новий пакет військової допомоги для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: