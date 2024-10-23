Армія РФ з дронів атакувала зупинку в Херсоні й Херсонщину: шестеро людей постраждали

23 жовтня окупанти вдарили по Інженерному, атакували з безпілотника Білозерку, авто в у Томиній Балці Херсонської області та вдарили по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона, у результаті чого постраждали 19-річна дівчина, жінки 59, 64 та 48 років, а також 64-річний та 46-річний чоловіки.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 11:00 російські війська вдарили по Інженерному. Через ворожий обстріл 19-річна дівчина, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя".

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Деталі: Згодом в ОВА написали, що армія РФ скинула вибухівку з дрона в Білозерці через що постраждали двоє людей. У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення.

Оновлено: О 14:33 Херсонська обласна адміністрація повідомила про це одну поранену внаслідок скидання вибухівки з дрона в Білозерці. Зазначається, що постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї – вибухова травма, уламкові пораненнями голови та руки.

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Також загарбники з безпілотника атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.

Крім того, росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг.