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Армия РФ с дронов атаковала остановку в Херсоне и Херсонскую область: шесть человек пострадали

Анастасия ПроцСреда, 23 октября 2024, 14:23
Армия РФ с дронов атаковала остановку в Херсоне и Херсонскую область: шесть человек пострадали
Иллюстративное фото: Getty Images

23 октября оккупанты ударили по Инженерному, атаковали с беспилотника Белозерку, авто в Томиной Балке Херсонской области и ударили по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали 19-летняя девушка, женщины 59, 64 и 48 лет, а также 64-летний и 46-летний мужчины.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 11:00 российские войска ударили по Инженерному. Из-за вражеского обстрела 19-летняя девушка, которая находилась в помещении, получила взрывную травму и осколочное ранение лица".

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Детали: Впоследствии в ОВА написали, что армия РФ сбросила взрывчатку с дрона в Белозерке из-за чего пострадали два человека. У мужчин, 64 и 46 лет, диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Обновлено: В 14:33 Херсонская областная администрация сообщила об этом одну раненую в результате сброса взрывчатки с дрона в Белозерке. Отмечается, что пострадала 59-летняя медсестра, которая находилась возле магазина. У нее - взрывная травма, осколочные ранениями головы и руки.

Также захватчики с беспилотника атаковали гражданский автомобиль в Томиной Балке, из-за чего 48-летняя женщина получила взрывную травму, ранения лица, руки и ноги.

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Кроме того, россияне ударили по остановке общественного транспорта в Днепровском районе Херсона. Из-за сброса взрывчатки с дрона 64-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

Херсонская областьобстрелбеспилотники
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