В уряді Німеччини пропонують змінити статус біженців з України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує переглянути правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше українців, які отримують допомогу, на ринок праці.

Джерело: Лінднер у коментарі Wirtschaftswoche, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Політик заявив, що уряд має "розглянути окремий правовий статус для біженців з України". Це мало б дозволити зменшити обсяг державних витрат, спрямованих на українців.

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Лінднер висуває ідею замість виплат, які зараз отримують українці на рівні з іншими резидентами країни (так звані Bürgergeld, гроші для громадян), запропонувати пільги для шукачів притулку з інструментами політики на ринку праці. Bürgergeld є більшою виплатою, ніж розмір допомоги, яку отримують шукачі притулку.

На думку міністра, українці й далі не повинні проходити процедуру прохання про надання притулку в Німеччині.

"З іншого боку, вони не повинні одразу отримувати допомогу для громадян, яка орієнтована на соціально-економічний прожитковий мінімум із соціальною участю навіть без роботи", – зазначив Лінднер.

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