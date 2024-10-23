В правительстве Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает пересмотреть правовой статус украинских беженцев, чтобы уменьшить расходы на социальные выплаты и привлечь больше украинцев, получающих помощь, на рынок труда.

Источник: Линднер в комментарии Wirtschaftswoche, сообщает "Европейская правда"

Детали: Политик заявил, что правительство должно "рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины". Это должно позволить уменьшить объем государственных расходов, направленных на украинцев.

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Линднер выдвигает идею вместо выплат, которые сейчас получают украинцы наравне с другими резидентами страны (так называемые Bürgergeld, деньги для граждан), предложить льготы для искателей убежища с инструментами политики на рынке труда. Bürgergeld является большей выплатой, чем размер помощи, которую получают искатели убежища.

По мнению министра, украинцы и дальше не должны проходить процедуру прошения о предоставлении убежища в Германии.

"С другой стороны, они не должны сразу получать помощь для граждан, которая ориентирована на социально-экономический прожиточный минимум с социальным участием даже без работы", - отметил Линднер.

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