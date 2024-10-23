Німеччина викликала дипломата КНДР через участь північнокорейських військ у війні в Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну РФ проти України.

Джерело: "Європейська правда", заява німецького МЗС

Деталі: Як зазначили у відомстві, підтримка Росії з боку КНДР "безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку".

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"Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні відповідають дійсності, і якщо Північна Корея зараз підтримує військами російську загарбницьку війну в Україні, це було б серйозним порушенням міжнародного права", – йдеться в повідомленні МЗС Німеччини.

Там підкреслили, що у зв’язку з цим до німецького МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах КНДР.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо.

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У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.