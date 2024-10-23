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Германия вызвала дипломата КНДР из-за участия северокорейских войск в войне в Украине

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 23 октября 2024, 15:47
Германия вызвала дипломата КНДР из-за участия северокорейских войск в войне в Украине
фото: getty images

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи на фоне сообщений о привлечении войск КНДР в войну РФ против Украины.

Источник: "Европейская правда", заявление немецкого МИД

Детали: Как отметили в ведомстве, поддержка России со стороны КНДР "непосредственно угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку".

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"Если сообщения о северокорейских солдатах в Украине соответствуют действительности, и если Северная Корея сейчас поддерживает войсками российскую захватническую войну в Украине, это было бы серьезным нарушением международного права", – говорится в сообщении МИД Германии.

Там подчеркнули, что в связи с этим в немецкий МИД был вызван временный поверенный в делах КНДР.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают – пока неизвестно.

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В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.

КНДРГерманиявойнаРосcия
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