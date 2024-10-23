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Соціологи пояснили, завдяки чому Зеленський може програти Залужному вибори президента

Валентина РоманенкоСереда, 23 жовтня 2024, 16:25
Соціологи пояснили, завдяки чому Зеленський може програти Залужному вибори президента
Зеленський і Залужний. фото Офісу президента

На наступних президентських виборах Володимир Зеленський може програти завдяки ситуації, яка привела його до перемоги у 2019 році – очікуванням українців змін на краще від "нової сили".

Джерело: публікація "Української правди" "Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти"

Пряма мова представника аналітичного центру КМІС Антона Грушецького: "У випадку Володимира Зеленського є повільна низхідна динаміка підтримки. Довіра до нього висока, але тренд у (колишнього головкома ЗСУ Валерія) Залужного стрімко йде вгору. Він досі зберігає довіру на рівні 80–90%. І плюс виборці, як у ситуації із Зеленським у 2019-му, приписують Залужному кожен свої риси й характеристики, проєктують бажані для них чесноти й очікування".

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Деталі: Як зізнається не під запис його колега з іншої соціологічної служби, за певного моделювання бюлетеня може скластися ситуація, коли розклад сил буде схожим, як на виборах 2019 року. Тільки цього разу прізвище тріумфатора буде іншим.

Як ідеться в матеріалі, на третьому році повномасштабного вторгнення РФ відчуття загрози перестало бути легітиматором для дій влади. Всі опитування останніх місяців показують однакову тенденцію – стійке падіння рівня довіри до більшості владних інституцій, котрі не залучені прямо до Сил оборони.

Баланс довіри до президента Зеленського зараз тримається на рівні +4% (48,5% довіра / 44,5% недовіра), але з повільною нисхідною тенденцією.

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По суті, підтримка президента, яка на початку вторгнення сягала і 90%, стає заручницею загального падіння довіри до системи, а висока підтримка армії перестала переходити в таку ж підтримку її верховного головнокомандувача.
В умовах, коли "стара стара" і "нова стара" еліти не викликають довіри в суспільства, така постать як нинішній посол України у Великій Британії може зіграти поворотну роль.

Крім цього, за словами Грушицького, якщо буде умовна партія Залужного, про яку він сам не говорив поки ні слова, то вона дійсно може набрати дуже високу підтримку.

Саме тому співрозмовники УП в "Слузі народу" скептично ставляться до розмов про швидкі парламентські вибори: їх не хочуть люди, і влада має всі шанси гучно їх програти, йдеться в матеріалі.

вибориЗеленськийЗалужний
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