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Социологи объяснили, благодаря чему Зеленский может проиграть Залужному выборы президента

Валентина РоманенкоСреда, 23 октября 2024, 16:25
Социологи объяснили, благодаря чему Зеленский может проиграть Залужному выборы президента
Зеленский и Залужный. фото Офиса президента

На следующих президентских выборах Владимир Зеленский может проиграть благодаря ситуации, которая привела его к победе в 2019 году - ожиданиям украинцев изменений к лучшему от "новой силы".

Источник: публикация "Украинской правды" "Возможны ли выборы до конца войны и кто их может выиграть"

Прямая речь представителя аналитического центра КМИС Антона Грушецкого: "В случае Владимира Зеленского есть медленная нисходящая динамика поддержки. Доверие к нему высокое, но тренд у (бывшего главкома ВСУ Валерия) Залужного стремительно идет вверх. Он до сих пор сохраняет доверие на уровне 80-90%. И плюс избиратели, как в ситуации с Зеленским в 2019-м, приписывают Залужному каждый свои черты и характеристики, проектируют желаемые для них добродетели и ожидания".

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Детали: Как признается не под запись его коллега из другой социологической службы, при определенном моделировании бюллетеня может сложиться ситуация, когда расклад сил будет похожим, как на выборах 2019 года. Только на этот раз фамилия триумфатора будет другой.

Как говорится в материале, на третьем году полномасштабного вторжения РФ ощущение угрозы перестало быть легитиматором для действий власти. Все опросы последних месяцев показывают одинаковую тенденцию - устойчивое падение уровня доверия к большинству властных институтов, которые не вовлечены прямо в Силы обороны.

Баланс доверия к президенту Зеленскому сейчас держится на уровне +4% (48,5% доверие / 44,5% недоверие), но с медленной нисходящей тенденцией.

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По сути, поддержка президента, которая в начале вторжения достигала и 90%, становится заложницей общего падения доверия к системе, а высокая поддержка армии перестала переходить в такую же поддержку ее верховного главнокомандующего.

В условиях, когда "старая старая" и "новая старая" элиты не вызывают доверия у общества, такая фигура как нынешний посол Украины в Великобритании может сыграть поворотную роль.

Кроме этого, по словам Грушицкого, если будет условная партия Залужного, о которой он сам не говорил пока ни слова, то она действительно может набрать очень высокую поддержку.

Именно поэтому собеседники УП в "Слуге народа" скептически относятся к разговорам о скорых парламентских выборах: их не хотят люди, и власть имеет все шансы громко их проиграть, говорится в материале.

виборыЗеленскийЗалужный
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