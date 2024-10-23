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Росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 23 жовтня 2024, 16:46
Росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
фото Українського Червоного Хреста

На Донеччині російський обстріл зруйнував офіс Українського Червоного Хреста.

Джерело: пресслужба гуманітарної організації

Деталі: Внаслідок російського обстрілу міста Курахове Донецької області зруйновано будинок культури, в якому знаходився офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Знищено технічно-матеріальні цінності організації.

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На щастя, під час атаки співробітники і волонтери не постраждали.

Дослівно УЧХ: "Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій".

Червоний ХрестДонецька областьвійна
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