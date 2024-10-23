Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области

Валентина РоманенкоСреда, 23 октября 2024, 16:46
Россияне разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области
фото Украинского Красного Креста

В Донецкой области российский обстрел разрушил офис Украинского Красного Креста.

Источник: пресс-служба гуманитарной организации

Детали: В результате российского обстрела города Курахово Донецкой области разрушено здание культуры, в котором находился офис Марьинской районной организации Украинского Красного Креста. Уничтожены технически-материальные ценности организации.

Реклама:
 

К счастью, во время атаки сотрудники и волонтеры не пострадали.

Дословно УКХ: "Мы категорически осуждаем нарушение норм международного гуманитарного права, обстрелы гражданских объектов и гуманитарных организаций".  

Красный КрестДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Графики отключения света могут начаться уже со следующей недели – член НС "Центрэнерго"

Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Все новости...
Красный Крест
Российские войска повредили офис Красного Креста в Херсоне
Поджег авто ВСУ и Красного Креста: на Закарпатье задержали очередного поджигателя
Украина собрала доказательства российской атаки на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине
Последние новости
12:59
В Instagram Зеленского случайно опубликовали ссылку на костюм динозавра: детали казуса
12:31
Словарь Collins назвал слово года 2024: вдохновлялись вирусным альбомом британской певицы
12:26
фотоНа Житомирщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у жены военного
12:20
В воскресенье в Украине похолодает, ночью возможен мокрый снег
12:15
Могут мобилизовать людей с инвалидностью и зависит ли это от группы: объяснение
12:12
Графики отключения света могут начаться уже со следующей недели – член НС "Центрэнерго"
12:06
биатлонДобраться до вала – из самого подвала! Украинцы "топят" за новые правила, старые лидеры – против новинок
11:54
Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы сделали больше, чем любая другая страна
11:50
Минэкономики запускает в "Дії" продление валютных расчетов
11:40
Минус 15 батальонов противника: в ДШВ ВСУ рассказали о потерях армии РФ на Курщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: