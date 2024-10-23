Россияне разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области
Среда, 23 октября 2024, 16:46
В Донецкой области российский обстрел разрушил офис Украинского Красного Креста.
Источник: пресс-служба гуманитарной организации
Детали: В результате российского обстрела города Курахово Донецкой области разрушено здание культуры, в котором находился офис Марьинской районной организации Украинского Красного Креста. Уничтожены технически-материальные ценности организации.
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К счастью, во время атаки сотрудники и волонтеры не пострадали.
Дословно УКХ: "Мы категорически осуждаем нарушение норм международного гуманитарного права, обстрелы гражданских объектов и гуманитарных организаций".