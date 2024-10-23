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Четверо людей постраждали через вибух уламків дрона на Миколаївщині

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 17:04
Четверо людей постраждали через вибух уламків дрона на Миколаївщині
Ілюстративне фото: Getty Images

На Миколаївщині троє хлопців і неповнолітня дівчина отримали осколкові поранення через вибух залишків російського безпілотника.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Нещасний випадок стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. Троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, почули біля себе вибух – у всіх осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували до лікарні".

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Деталі: Повідомляється, що фахівці встановили, що предмет, який здетонував – це залишки від ворожого БпЛА. 

Миколаївська областьДСНСвибух
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