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Четыре человека пострадали из-за взрыва обломков дрона на Николаевщине

Анастасия ПроцСреда, 23 октября 2024, 17:04
Четыре человека пострадали из-за взрыва обломков дрона на Николаевщине
Иллюстративное фото: Getty Images

На Николаевщине трое парней и несовершеннолетняя девушка получили осколочные ранения из-за взрыва остатков российского беспилотника.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, услышали возле себя взрыв - у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу".

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Детали: Сообщается, что специалисты установили, что предмет, который сдетонировал - это остатки от вражеского БпЛА.

Николаевская областьГСЧСвзрыв
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