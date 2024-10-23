Четыре человека пострадали из-за взрыва обломков дрона на Николаевщине
Среда, 23 октября 2024, 17:04
На Николаевщине трое парней и несовершеннолетняя девушка получили осколочные ранения из-за взрыва остатков российского беспилотника.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной общины. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, услышали возле себя взрыв - у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу".
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Детали: Сообщается, что специалисты установили, что предмет, который сдетонировал - это остатки от вражеского БпЛА.