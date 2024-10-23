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Окупанти вбили двох жителів Бериславського району Херсонщині

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 17:20
Окупанти вбили двох жителів Бериславського району Херсонщині
Ілюстративне фото: Getty Images

23 жовтня російські військові атакували Львове та  Новоолександрівку в Херсонській області, у результаті обстрілу загинули чоловік та жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка".  

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Деталі: Також повідомляється, що близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. Від ворожого вогню загинув чоловік 1985 року народження. 

Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Херсонська областьобстрілжертви
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