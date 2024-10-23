Окупанти вбили двох жителів Бериславського району Херсонщині
Середа, 23 жовтня 2024, 17:20
23 жовтня російські військові атакували Львове та Новоолександрівку в Херсонській області, у результаті обстрілу загинули чоловік та жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка".
Реклама:
Деталі: Також повідомляється, що близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. Від ворожого вогню загинув чоловік 1985 року народження.
Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблих.