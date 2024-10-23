Оккупанты убили двух жителей Бериславского района Херсонской области

23 октября российские военные атаковали Львов и Новоалександровку в Херсонской области, в результате обстрела погибли мужчина и женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Утром оккупанты покрыли огнем Львов. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина".

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Детали: Также сообщается, что около 15:00 российская армия атаковала Новоалександровку. От вражеского огня погиб мужчина 1985 года рождения.

Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибших.