МЗС: Україна може не отримати вчасно €4 млрд від ЄС через порушення умов

Україна може не отримати обіцяне Євросоюзом фінансування обсягом 4 мільярди євро за механізмом Ukraine Facility через неухвалення змін, що стосуються регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних справах про корупцію.

Джерело: лист заступника глави МЗС України Євгенія Перебийноса на адресу Кабміну, Офісу президента та Апарату ВР, текст якого оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда"

Деталі: Перебийніс зазначив, що Україна ризикує не отримати фінансування обсягом 4 млрд євро, яке очікується від ЄС у листопаді 2024 року.

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Причина – порушення українською стороною строку виконання умов, передбачених Планом України в рамках інструменту Ukraine Facility, стосовно ухвалення проєкту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України стосовно вдосконалення механізму регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією (реєстраційний номер 12039).

Ця умова мала бути виконана у третьому кварталі 2024 року, проте проєкт вдалося ухвалити лише в першому читанні 9 жовтня.

"Враховуючи зазначене, сторона ЄС повідомила, що якщо Україна не завершить всі внутрішні процедури щодо ухвалення та набрання чинності зазначеним законом до кінця жовтня 2024 року, фінансування обсягом 4 млрд євро буде перенесене на наступний рік", – йдеться у листі заступника міністра.

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Відтермінування виплати в подальшому залежатиме від набрання чинності законом.

При цьому Єврокомісія не може здійснити часткову виплату, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку неможливо ухвалити з огляду на позицію комісара з питань сусідства та розширення, угорця Олівера Варгеї. Затвердження методології планується лише наступного року, після обрання нового комісара.

"Для отримання фінансування цього року українській стороні необхідно терміново схвалити відповідний законопроєкт у другому читанні та вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він набрав чинності до кінця жовтня 2024 року. Такий графік сприятиме підготовці Єврокомісією звіту про виконання умов Україною, який має бути затверджений державами-членами ЄС", – йдеться у листі.

У разі неприйняття законопроєкту під ризиком також може опинитися ухвалення Радою ЄС остаточного рішення щодо надання виняткової макрофінансової допомоги ЄС обсягом 35 млрд євро, оскільки певні держави-члени ЄС можуть використовувати аргумент стосовно невиконання Україною взятих на себе зобов'язань, підкреслив Перебийніс.

"Просимо розглянути та доручити зацікавленим органам державної влади вжити невідкладних заходів з метою уникнення зазначеного негативного сценарію", – сказано у листі.

Нагадаємо, 18 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні до кінця року ще одного траншу допомоги за механізмом Ukraine Facility.

Попередній транш обсягом майже 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.

Детально про програму макрофінансової допомоги Україні від ЄС – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС).