МИД: Украина может не получить вовремя €4 млрд от ЕС из-за нарушения условий

Украина может не получить обещанное Евросоюзом финансирование в объеме 4 миллиарда евро по механизму Ukraine Facility из-за непринятия изменений, касающихся регулирования соглашений о признании виновности по уголовным делам о коррупции.

Источник: письмо заместителя главы МИД Украины Евгения Перебийниса в адрес Кабмина, Офиса президента и Аппарата ВР, текст которого обнародовал нардеп Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда"

Детали: Перебийнис отметил, что Украина рискует не получить финансирование объемом 4 млрд евро, которое ожидается от ЕС в ноябре 2024 года.

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Причина – нарушение украинской стороной срока выполнения условий, предусмотренных Планом Украины в рамках инструмента Ukraine Facility, относительно принятия проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования механизма регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям и правонарушениям, связанным с коррупцией (регистрационный номер 12039).

Это условие должно было быть выполнено в третьем квартале 2024 года, однако проект удалось принять только в первом чтении 9 октября.

"Учитывая указанное, сторона ЕС сообщила, что если Украина не завершит все внутренние процедуры по принятию и вступлению в силу указанного закона до конца октября 2024 года, финансирование объемом 4 млрд евро будет перенесено на следующий год", – говорится в письме заместителя министра.

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Отсрочка выплаты в дальнейшем будет зависеть от вступления в силу закона.

При этом Еврокомиссия не может осуществить частичную выплату, поскольку должна утвердить соответствующую методологию, которую невозможно принять, учитывая позицию комиссара по вопросам соседства и расширения, венгра Оливера Вархеи. Утверждение методологии планируется только в следующем году, после избрания нового комиссара.

"Для получения финансирования в этом году украинской стороне необходимо срочно принять соответствующий законопроект во втором чтении и принять все необходимые меры для того, чтобы он вступил в силу до конца октября 2024 года. Такой график будет способствовать подготовке Еврокомиссией отчета о выполнении условий Украиной, который должен быть утвержден государствами-членами ЕС", – говорится в письме.

В случае непринятия законопроекта в зоне риска также может оказаться принятие Советом ЕС окончательного решения о предоставлении исключительной макрофинансовой помощи ЕС объемом 35 млрд евро, поскольку определенные государства-члены ЕС могут использовать аргумент о невыполнении Украиной взятых на себя обязательств, подчеркнул Перебийнис.

"Просим рассмотреть и поручить заинтересованным органам государственной власти принять безотлагательные меры во избежание указанного негативного сценария", – сказано в письме.

Напомним, 18 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине до конца года еще одного транша помощи по механизму Ukraine Facility.

Предыдущий транш объемом почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.

Подробно о программе макрофинансовой помощи Украине от ЕС – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.