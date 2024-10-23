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Росії не вдалося нав'язати учасникам саміту БРІКС свою точку зору – МЗС

Євген КізіловСереда, 23 жовтня 2024, 18:35
Росії не вдалося нав'язати учасникам саміту БРІКС свою точку зору – МЗС
фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України вважає, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України.

Джерело: МЗС у соцмережах

Деталі: До такого висновку МЗС прийшло після аналізу п. 36 підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані. Відомство звернуло увагу, що в ньому учасники лише нагадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії.

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Дослівно: "Спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію т.зв. "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско.

Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це пов'язано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в заяві. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже несумісна з підтримкою Росії та її агресивної війни проти України".

Більше деталей: Російська "Новая газета", своєю чергою, звернула увагу, що в підсумковій декларації є тільки одна згадка війни в Україні.

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Дослівно: "Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та довкола неї, окреслені на відповідних форумах, включно з РБ ООН і ГА ООН. Ми наголошуємо, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у всій їхній повноті та взаємопов'язаності.

Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції про посередництво і добрі послуги, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу і дипломатії".

"Також підписанти висловили свою "стурбованість" "негативним впливом нелегітимних односторонніх примусових заходів, включно з незаконними санкціями, на світову економіку, міжнародну торгівлю та досягнення цілей сталого розвитку", - пише "Нова".

РосіясвітУкраїнавійна
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