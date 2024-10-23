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России не удалось навязать участникам саммита БРИКС свою точку зрения – МИД

Евгений КизиловСреда, 23 октября 2024, 18:35
России не удалось навязать участникам саммита БРИКС свою точку зрения – МИД
фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины считает, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины.

Источник: МИД в соцсетях

Детали: К такому выводу МИД пришел после анализа п. 36 итоговой декларации саммита БРИКС в Казани. Ведомство обратило внимание, что в нем участники лишь напомнили о собственных национальных позициях по ситуации в Украине, свою приверженность целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.

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Дословно: "Попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции т.н. „Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско.

Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в заявлении. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины".

Больше деталей: Российская "Новая газета", в свою очередь, обратила внимание, что в итоговой декларации есть только одно упоминание войны в Украине.

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Дословно: "Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности.

Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии".

"Также подписанты выразили свою "обеспокоенность" "отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития", - пишет "Новая".

РосcиямирУкраинавойна
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