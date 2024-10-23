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Євросоюз остаточно схвалив до €35 млрд для України із заморожених активів РФ

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 23 жовтня 2024, 18:49
Євросоюз остаточно схвалив до €35 млрд для України із заморожених активів РФ
фото: SimpleImages

Рада ЄС 23 жовтня остаточно схвалила виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів.

Джерело: угорське головування в Раді ЄС у мережі X, пише "Європейська правда"

Деталі: Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Нагадаємо, 35 млрд євро кредиту є частиною плану, погодженого "Групою семи" на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами – членами ЄС. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд.

У вівторок Європейський парламент схвалив внесок ЄС у кредит у розмірі 35 млрд євро (близько 38 млрд доларів), хоча очікується, що ця частка зменшиться після того, як США зроблять свій внесок.

ЄСУкраїнаРосіякредит
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