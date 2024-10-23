Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евросоюз окончательно одобрил до €35 млрд для Украины из замороженных активов РФ

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 23 октября 2024, 18:49
Евросоюз окончательно одобрил до €35 млрд для Украины из замороженных активов РФ
фото: SimpleImages

Совет ЕС 23 октября окончательно одобрил выделение Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов со сверхприбылей от замороженных российских активов.

Источник: венгерское председательство в Совете ЕС в сети X, пишет "Европейская правда"

Детали: Одобрение механизма для кредита в 35 млрд евро для Украины состоялось по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Реклама:

Напомним, 35 млрд евро кредита является частью плана, согласованного "Группой семи" на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 млрд долларов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов России.

Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами – членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

Во вторник Европейский парламент одобрил вклад ЕС в кредит в размере 35 млрд евро (около 38 млрд долларов), хотя ожидается, что эта доля уменьшится после того, как США сделают свой вклад.

ЕСУкраинаРосcиякредит
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК – источник

Графики отключения света могут начаться уже со следующей недели – член НС "Центрэнерго"

Минус 15 батальонов противника: в ДШВ ВСУ рассказали о потерях армии РФ на Курщине

Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Все новости...
ЕС
МИД: Украина может не получить вовремя €4 млрд от ЕС из-за нарушения условий
Орбан сравнил ЕС с коммунистическим режимом в речи к годовщине революции
Зеленский подписал закон о превентивной реструктуризации долгов
Последние новости
15:13
У людей, которые имели неограниченный доступ к сахару в детстве, повышен риск диабета II типа – ученые
15:00
Уволен главный инспектор Минобороны
15:00
Украина осудила КНДР за запуск баллистической ракеты в сторону Японии
14:44
На Киевщине начали экологически перерабатывать отходы от разрушений
14:42
Разведка Эстонии оценила последствия привлечения солдат КНДР на войне против Украины
14:38
В Испании количество погибших в катастрофическом наводнении превысило 200
14:25
Генерал-лейтенант Содоль уволился из ВСУ через ВВК – источник
14:23
Японские акции упали больше всего за месяц: причины
14:20
В Донецкой области открыли памятную стелу в честь Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
14:15
В "Центрэнерго" отреагировали на заявление о начале отключений света
Все новости...
Реклама:
Реклама: