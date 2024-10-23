Евросоюз окончательно одобрил до €35 млрд для Украины из замороженных активов РФ

Совет ЕС 23 октября окончательно одобрил выделение Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов со сверхприбылей от замороженных российских активов.

Источник: венгерское председательство в Совете ЕС в сети X, пишет "Европейская правда"

Детали: Одобрение механизма для кредита в 35 млрд евро для Украины состоялось по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

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Напомним, 35 млрд евро кредита является частью плана, согласованного "Группой семи" на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 млрд долларов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов России.

Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами – членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

Во вторник Европейский парламент одобрил вклад ЕС в кредит в размере 35 млрд евро (около 38 млрд долларов), хотя ожидается, что эта доля уменьшится после того, как США сделают свой вклад.