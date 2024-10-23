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На оборонному підприємстві в Анкарі стався теракт: Ердоган каже про 4 загиблих

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 23 жовтня 2024, 19:35
На оборонному підприємстві в Анкарі стався теракт: Ердоган каже про 4 загиблих
фото: Getty Images

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в результаті теракту в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку, загинули чотири людини.

Джерело: "Європейська правда" та агентство Anadolu

Деталі: Ердоган заявив, що в результаті теракту в Анкарі "маємо чотирьох мучеників і 14 поранених".

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"Я засуджую цей огидний теракт і бажаю божого милосердя нашим мученикам", – додав він.

Об'єкт, що зазнав нападу, – це штаб-квартира компанії в Кахраманказані, приблизно за 28 км від Анкари. Причина та винуватці вибуху та подальшої стрілянини залишаються невідомими.

ЗМІ пишуть, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

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Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.

Туреччинатерактжертви
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