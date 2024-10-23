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На оборонном предприятии в Анкаре произошел теракт: Эрдоган говорит о 4 погибших

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 23 октября 2024, 19:35
На оборонном предприятии в Анкаре произошел теракт: Эрдоган говорит о 4 погибших
фото: Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате теракта в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит и военную технику, погибли четыре человека.

Источник: "Европейская правда" и агентство Anadolu

Детали: Эрдоган заявил, что в результате теракта в Анкаре "имеем четырех мучеников и 14 раненых".

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"Я осуждаю этот отвратительный теракт и желаю божьего милосердия нашим мученикам", – добавил он.

Объект, подвергшийся нападению, – это штаб-квартира компании в Кахраманказане, примерно в 28 км от Анкары. Причина и виновники взрыва и последующей стрельбы остаются неизвестными.

СМИ сообщают, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.

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Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.

Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.

TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.

Турциятерактжертвы
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