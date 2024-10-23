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США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 23 жовтня 2024, 20:16
США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів
фото: Getty Images

Сполучені Штати планують виділити Україні 20 млрд доларів у межах погодженого "Групою семи" кредиту у 50 млрд за рахунок російських активів.

Джерело: заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: Як підкреслив Сінгх, говорячи про кредит G7 у 50 млрд доларів для України, "нічого подібного раніше не робилося".

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"Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім використовувала вартість цих активів для фінансування оборони постраждалої сторони, поважаючи верховенство права і зберігаючи солідарність", – додав він.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація Джо Байдена має намір розділити свою частку кредиту – 20 млрд доларів – між військовою та фінансовою допомогою Україні. Військова допомога, як відомо, повинна бути схвалена Конгресом США.

"Хай там як, США нададуть 20 мільярдів доларів на підтримку України в цих зусиллях, незалежно від того, чи буде вона розділена між економічною та військовою підтримкою, чи буде надана повністю через економічну допомогу", – вказав Сінгх.

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Він анонсував узгодження деталей кредиту під час зустрічі міністрів фінансів "Групи семи", яка відбудеться цього тижня в італійському місті Стреза.

Раніше ЗМІ теж повідомляли, що США готові надати Україні в межах кредиту G7 до 20 млрд доларів.

Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС через спротив Угорщини не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки. Але Вашингтон пом'якшив свою позицію.

У вівторок Європейський парламент схвалив внесок ЄС у кредит у розмірі 35 млрд євро (близько 38 млрд доларів), хоча очікується, що ця частка зменшиться після того, як США зроблять свій внесок. 

Велика Британія окремо затвердила свій внесок у розмірі близько 3 млрд доларів.

СШАУкраїнакредит
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